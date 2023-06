A San Severo si fa merenda con degustazioni a base di olio d'oliva

Un intero pomeriggio dedicato all’olio d’oliva. È ‘Merenda nell’oliveta’, la rassegna che venerdì 23 giugno a partire dalle 17 animerà la villa comunale di San Severo. Giunta alla sua terza edizione, la kermesse è promossa dall’associazione ‘Città dell’Olio’ di cui San Severo è socio.

“Questa importante rassegna, che mira alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio olivicolo della nostra città - dichiarano il sindaco Francesco Miglio e gli assessori Felice Carrabba e Celeste Iacovino - costituisce una opportunità per apprezzare i nostri oli che potranno essere assaggiati presso l’oil bar, unitamente ad altri prodotti tipici. Nella Villa Comunale, in una scenografia in cui gli alberi di oliva peranzana saranno i protagonisti, si alterneranno laboratori sensoriali di avvicinamento all’olio, degustazioni, balli popolari e musica. Sicuramente oltre al momento di svago si cercherà di promuovere una delle eccellenze locali che siamo certi rappresenta un ulteriore elemento di attrazione per i turisti in visita alla nostra città”.

A chiudere la rassegna alle 20 sarà il concerto delle ‘Mulieres garganiche’ con pizzica e danze popolari insieme alla danzatrice Carla Del Buono.