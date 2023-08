A San Nicandro tutto pronto per la sedicesima edizione della 'Piazza dei sapori garganici'

Tredici stand enogastronomici e piatti per tutti i palati: dal formaggio di capra, all’acquasale, dalla porchetta garganica ai torcinelli al tartufo, dalla frittura di gamberi ai panini con musciska e salicornia, senza dimenticare melanzane ripiene e pizze fritte, ruoto con braciole e lampascioni, e le prelibate ostriche garganiche. Insomma, quella di San Nicandro Garganico sarà una vera e propria “Piazza dei sapori garganici” l’11 e il 12 agosto. Merito della sedicesima edizione di una delle kermesse gastronomiche più attese e visitate della Montagna del sole.

L’appuntamento è in piazza IV novembre a partire dalle 20.30. Oltre al cibo, nella due giorni ci sarà spazio anche per tanta buona musica e momenti di confronto. Venerdì 11 agosto, infatti, si esibirà il gruppo delle ‘Mulieres Garganiche’ che presenteranno un repertorio di tarantelle e canti popolari tipici della Montagna del Sole. A seguire, deejay set con Tyo Da Costa. Il giorno successivo, invece, a partire dalle 20 Palazzo di Città ospiterà un convegno sulla musciska (tipico salume del territorio Garganico) con gli interventi del dirigente veterinario della ASL Foggia Antonio Contessa, il produttore agricolo Virginio Frumenzio e la docente Aurelia De Filippis. Gran finale in piazza IV novembre con l’omaggio a Fabrizio De Andrè 'Nuvole in Concerto', e con il ‘White Party’ con il deejay Ema Sca.