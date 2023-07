Le strade di San Giovanni Rotondo si tingono di 'rosato'

Fiumi di vino rosè a San Giovanni Rotondo. E’ con questi presupposti che si presenta la prima edizione di ‘Strade di-Vino...Rosato’, l’evento organizzato dall’associazione ‘Amici di Bacco’ con il patrocinio del Comune di San Giovanni Rotondo in programma venerdì 14 luglio in corso Umberto I e in piazza Don Bosco. 14 le aziende vitivinicole presenti e provenienti da Puglia, Basilicata, Molise e Abruzzo.

L’inizio è previsto per le 19 con il talk ‘Tipicità per la valorizzazione dei territori. La strada interregionale del vino rosato’ con gli interventi tra gli altri del sindaco Michele Crisetti, dell’on. Giandiego Gatta componente della commissione agricoltura. Inoltre ci sarà un focus specifico sul Food & Wine Communication con la partecipazione del wine communicator/journalist Francesco Aiello e della sommelier e wine influencer Elisa Nardi. A seguire inaugurazione e apertura dei banchi di degustazione. Per la degustazione e il percorso food è necessario acquistare un ticket in prevendita.

“Crediamo sia necessario puntare sulla qualità dei prodotti e della proposta per incrementare l’attrattiva della nostra città dal punto di vista turistico - dichiara il sindaco di Michele Crisetti – e per questo abbiamo raccolto sin da subito l’invito dell’associazione ‘Amici di Bacco’ che ha organizzato questo importante evento. Riuscire a condividere una visione strategica con altri comuni, in questo caso anche con altre regioni, è una scommessa da vincere. La seconda edizione dell’evento sarà sicuramente realizzata nel centro storico, per unire, come da programma, l’esperienza del wine e food con la rigenerazione del nostro borgo antico”.

"La tipicità nel nostro Paese gioca un ruolo determinante - aggiungono Pietro Placentino e Giuseppe Sollazzo dell’associazione ‘Amici di Bacco’ - ma per valorizzarla al meglio bisogna puntare su identità, cultura e consapevolezza, ed è questo il presupposto dell’evento. È necessaria un’alleanza tra agricoltura e turismo per promuovere le produzioni tipiche non solo del Gargano, favorire l’incoming di visitatori che sono alla ricerca non soltanto del mare, ma anche dei piccoli borghi e di uno stile di vita di qualità e dall’alto valore sociale. L’idea è quella di lanciare una strada interregionale del vino rosato, che insieme ad altri prodotti e peculiarità rendono unite e uniche le regioni del sud”.