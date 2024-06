A San Giovanni Rotondo torna 'Strade diVino...Rosato'

Seconda edizione per ‘Strade di-Vino…Rosato’ a San Giovanni Rotondo. L’appuntamento è per venerdì 12 luglio con inizio alle 20 in corso Regina Margherita. Un evento unico nel suo genere perché ha come mission quella di valorizzare i territori che producono vino rosato. Tanti gli ospiti e molte le novità tra cui l’arrivo di cantine della Campania.

Durante l’evento i visitatori avranno la possibilità di degustare il vino e di incontrare direttamente i produttori (circa una ventina provenienti da Puglia, Molise, Basilicata, Abruzzo e Campania). Spazio anche per il food, per eventi collaterali e per fare il punto sull’iniziativa lanciata lo scorso anno dal titolo ‘Strada interregionale del vino rosato’ e nata per la valorizzazione del vino e dei territori.

‘Strade di-Vino...Rosato’ è organizzato dall’associazione ‘Amici di Bacco’ di San Giovanni Rotondo con il partenariato di ‘Opuswine’, ‘Chalet dei Gourmet’ e ‘Partesa’.