A San Giovanni Rotondo il 'Gargano Pizza Festival' con il campione europeo Ciro Sasso

Per il terzo anno a San Giovanni Rotondo torna il ‘Gargano Pizza Festival’. L’appuntamento è per i giorni 9, 10 e 11 agosto in piazza dei Martiri con inizio degustazioni alle 18. Ospite d’eccezione sarà il campione europeo di pizza Ciro Sasso che, tra i vari titoli vinti, può vantare anche le tre stelle conferitegli dai membri della prestigiosa ‘Accademia Peperoncino Rosso’.

Durante la kermesse il pluripremiato pizzaiolo, insieme al suo staff, presenterà una selezione di pizze limited edition realizzate appositamente in onore del Gargano, in cui verranno utilizzati solo prodotti a km 0 tra cui la mozzarella di bufala dop e l’olio extravergine d’oliva, fiori all’occhiello della gastronomia pugliese. Nei tre giorni, inoltre, sarà possibile ammirare tre grandi forni a legna (alimentati con legna di ulivo) realizzati artigianalmente dall’antica e rinomata ‘Forneria Peppuccia’ di Eboli, la cui caratteristica è la costruzione del piano cottura con mattoni refrattari uniti con la sabbia del Vesuvio che danno alla pizza un gusto unico.

Ci sarà anche tanta buona musica: il 9 agosto dj set live con dj internazionali, il 10 si esibirà il gruppo ‘I Gargarensi’ e a chiusura l’11 agosto il gruppo di musicisti ‘Sud Folk’.