La sagra della salsiccia a Celenza Valfortore

Il 13 agosto 2023, l’antica Celenna, cittadina celebrata dai libri di storia che raccontano di cavalieri, soldati e briganti, tornerà a vivere e Celenza Valfortore sarà l’unico luogo in Europa dove sarà sospesa la circolazione dell’euro, per fare acquisti sarà ripristinato l’antico conio in uso ai tempi della dominazione spagnola.

L’obiettivo è valorizzare il grande patrimonio di cultura e di storia racchiuso all’interno delle antiche mura del borgo. La parte feudale del paese si sviluppa tra vicoli e 'ruarelle' che costeggiano case arroccate l’una all’altra, attraversate da caratteristiche stradine.

Del borgo originario, di origine medioevale, restano oggi la struttura urbanistica, il palazzo baronale con il suo torrione appartenente all’antico castello dei Gambacorta, alcune porte d’ingresso al borgo, il Monastero delle Clarisse, il monastero di Santa Maria delle Grazie e alcune chiese.

Per le vie del borgo si potrà incappare in qualche brigante che cercherà di turbare i signorotti in abiti d’epoca simulando finte estorsioni. Celenza, infatti, fu interessata anche dal vasto fenomeno del brigantaggio. Anzi, uno dei più celebri briganti fu Gianbattista Varanelli, detto 'Titta', 'Tittarello', nato proprio a Celenza Valfortore il 24 febbraio 1842 da Domenico e Angela Cioccia in una casa nell’attuale Via Indipendenza.

Il 'viaggiatore' incontrerà, in particolari zone di ritrovo, gruppi musicali, artisti di strada, giocolieri, mangiafuoco, trampolieri, sbandieratori, trombettieri che arricchiranno la scenografia di questa magnifica serata. Tutto il borgo, inoltre, sarà rischiarato solo da fiammelle a terra e da torce a muro e imbandierato con stendardi borbonici e dei Gambacorta.

Alla presenza delle due storiche contrade celenzane, della 'Torre', quartiere ricco della Celenza medievale, caratterizzati dal colore giallo e del 'Convento', quartiere più povero, rappresentato dal colore rosso, si potranno degustare piatti tipici della tradizione come 'i cicatell ca' savcicc' e altre specialità culinarie tipiche di questo piccolo borgo.