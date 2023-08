A Castelluccio Valmaggiore la 'Festa delle pettole" e la sagra della pasta fatta a mano

Valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, con l’obiettivo di trasmettere a cittadini e turisti un’autentica conoscenza, sia in chiave storica che attuale. È questo l’obiettivo degli appuntamenti di carattere culinario organizzati a Castelluccio Valmaggiore dalla locale sezione della Pro Loco e inseriti nell’articolato cartellone degli eventi dell'agosto castelluccese.

Il primo appuntamento è in programma sabato 5 agosto con la 'Festa delle Pettole' a partire dalle 20 in Piazzetta Piscero. “Si tratta – spiegano gli organizzatori – di una versione smart ed estiva della più tradizionale “sagra delle pettole” che, storicamente, si tiene il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Quest’anno si è pensato di organizzare questa summer edition, a due passi dall’antico lavatoio, per andare incontro alle esigenze di tanti castelluccesi che vivono lontano dal proprio comune e che tornano a casa per il periodo estivo. Ma anche per far scoprire questa bella festa ai turisti presenti nel territorio di Capitanata nel mese di agosto”.

Il secondo appuntamento, invece, è in programma venerdì 11 agosto, alle 21, con la 45ª edizione della 'Sagra della pasta a mano'. “In questo caso si tratta di una lunga tradizione, a cui i castelluccesi e non solo sono molto legati. Quest’anno, ai piedi della torre, sarà possibile assaggiare deliziose orecchiette al sugo e gustosi cicatelli con fagioli. L’evento sarà introdotto, nel pomeriggio, da laboratori di pasta fatta a mano aperti a tutti”.

Spiega il sindaco di Castelluccio Valmaggiore, Pasquale Marchese: "Le tradizioni culinarie sono numerose e fortemente radicate al nostro territorio, capaci di conquistare chiunque con i loro sapori e profumi unici. È una cucina genuina che affonda le proprie radici molto lontano, nella storia. Ringrazio, a nome di tutta l’amministrazione, i volontari della Pro Loco che accompagneranno cittadini e turisti in questo viaggio nel gusto e nelle tradizioni”.