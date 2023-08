Dalle trofie allo scoglio alla frittura di paranza: riecco la sagra del pesce di Zapponeta

Il Presidente della Pro Loco di Zapponeta, il dott. Francesco Proce, annuncia il tradizionale appuntamento della Sagra del Pesce, evento cult dell'estate pugliese, giunto alla sua XII edizione. La kermesse gastronomica organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune di Zapponeta è divenuta, nel corso di più di un decennio, un evento imperdibile dell'estate pugliese.

Nella magica atmosfera di Piazza Aldo Moro, centro della cittadina e a due passi dal mare, ci saranno numerosi stand gastronomici in cui sarà possibile degustare i prodotti del mare (la frittura di paranza e varie tipologie di pasta al sapore del mare) uniti in un mix di sapori e odori con i famosi prodotti della terra locale (patate, cipolle, pomodori, etc.). E poi tanto divertimento con area cocktail, area bimbi, stand di birra artigianale, mercatini e tanto altro ancora.

La 'Sagra del Pesce' si inserisce all'interno di un ambizioso progetto di rilancio economico territoriale, in sinergia con l’attività degli operatori turistici locali e dell’amministrazione comunale, volto ad arricchire e promuovere l'offerta turistica di Zapponeta, comune che anche quest'anno, per la quinta volta consecutiva, rientra tra quelli insigniti del prestigioso riconoscimento internazionale di bandiera blu, segno di una cittadina che sa guardare allo sviluppo anche in termini di eco-sostenibilità ambientale.

Per l'occasione sarà possibile fruire di un menù tipico: pasta allo scoglio, frittura di paranza, frutta, pane, vino e acqua. Per di più, verranno posizionati numerosi stand gastronomici in cui sarà possibile assaporare i prodotti tipici della terra zapponetana - patate. cipolle, pomodori etc etc.