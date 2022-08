Orecchiette e fusilli, da 45 anni la sagra che la prima domenica d'agosto delizia i palati dei delicetani

La manifestazione, tra le storiche della provincia per longevità, nata nel lontano 1968 nell'ombroso bosco antistante il santuario della Consolazione, per onorare i grandi santi che ivi hanno soggiornato, è giunta oggi alla sua 45° edizione.

Essa rappresenta un evento molto significativo per la popolazione delicetana, per i delicetani emigrati, ma anche per gli assidui o occasionali visitatori, in quanto è sinonimo di ritrovo, di condivisione, di divertimento e degustazione, infatti accorrono in tanti a questo appuntamento che, come ogni anno, ha l’ambizione ma soprattutto la garanzia di migliorare.

L’evento, che avrà luogo domenica 7 Agosto vede la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutta la provincia, vogliosi di una giornata all’insegna di una genuina cucina paesana e pura allegria.

Per motivi logistici, ormai da diversi anni, si organizza in paese, diventando itinerante per scoprire e mostrare i luoghi più peculiari. Quest'anno è ambientata tra gli 'ipogei' del rione 'molo', in pieno centro storico.

La caratteristica principale di questa serata è la degustazione di una particolare manifattura locale della pasta fatta a mano: 'le orecchiette e fusilli', tipico esempio nostrano di una vera e propria opera d’arte culinaria, che accompagnate da sughi prelibati, anch’essi legati alla tradizione delicetana, arricchiscono ulteriormente il loro sapore, il tutto contornato anche da un ottimo vino locale.

La serata, che ormai da anni si è imposta come uno dei poli attrattivi del calendario estivo di Deliceto, ha inizio ufficialmente alle ore 20.00, con la degustazione di orecchiette. Alle ore 20.30 inizio trattenimento musicale, con il duo Ciro e Anna, nel corso della serata tante sorprese, cabaret, con Amedeo Visconti on man show. Inoltre, gonfiabili e giochi per la felicità di tutti i bambini.