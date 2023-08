Sagra della Capra e della Musciska a Rignano Garganico

Domenica all’insegna dell’enogastronomia a Rignano Garganico, nel più piccolo Paese del Gargano, per la 41esima edizione della sagra della Capra acqua e sale e la 32a edizione della sagra della Musciska.

L’evento, che attira da anni turisti, curiosi ed appassionati da ogni dove, è una delle manifestazioni enogastronomiche più longeve della provincia. A farla da padrone saranno le pietanze, legate indissolubilmente al territorio, come la capra acqua e sale, con una ricetta che si tramanda da anni ed anni, condita con spezie e aromi garganici, e qualche ingrediente segreto che rendono il piatto un’esplosione di sapori.

Due le novità di questa edizione: la Musciska, piatto tipico della transumanza, quest’anno preparata a sugo, con una salsa Biologica del territorio e delle orecchiette 100% Garganiche e sua maestà: il caciocavallo.

L’evento, curato dalla Pro Loco di Rignano Garganico in collaborazione con il comune di Rignano Garganico e il Parco Nazionale del Gargano, si svolgerà domenica 6 agosto 2023 partendo dalle 19:30, nel cortile interno dell’ex scuola elementare di Rignano Garganico a pochi passi dal palazzo Baronale con l’annessa torre.

Un evento da non perdere per assaporare il Gargano, quello più nascosto e segreto, passando dai piatti della tradizione, alla musica popolare e divertente di Michele Merla e l’Azz Band Group, con un live dedicato ai suoi 50 anni di carriera, in cui ascolteremo tutti i suoi brani più celebri. Non vi resta che segnare l’appuntamento, per una serata al sapore di Gargano.