A Rodi Garganico torna la Sagra delle Arance

A Rodi Garganico si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la tradizionale Sagra delle Arance, giunta alla sua 37esima edizione. Si terrà domenica 30 aprile. La data è stata annunciata dall’amministrazione comunale e dalla Proloco del posto.

Lo scorso 17 aprile, in una riunione nella sala consiliare, è stata messa a punto l’organizzazione che si avvale della collaborazione delle associazioni del territorio, delle mamme e dei commercianti.

La storica manifestazione è considerata una prestigiosa occasione di promozione turistica del territorio e di valorizzazione dei prodotti locali, alle porte della stagione estiva.

Alle 10 è prevista l’apertura degli stand di prodotti tipici e artigianato in piazza Rovelli e piazza Garibaldi. Alle 10.30, i visitatori potranno partecipare ad una passeggiata nell’oasi agrumaria (per info e prenotazioni: 347.3317320). Dalle 17 si esibiranno i danzatori itineranti con il gruppo mamme e ‘arance birichine’, e alle 19.30 è in programma uno spettacolo itinerante di balli popolari con i danzatori del gruppo folkloristico viestano ‘La Vesténe’.

Tra i partner dell’evento anche il Consorzio di tutela dell'arancia del Gargano Igp e del limone femminello del Gargano Igp, Slow Food Gargano e Unpli Puglia (Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia).