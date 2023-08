Agosto di sagre in provincia di Foggia: si parte oggi con torcinelli, prosciutto di Faeto, pettole e vitello

Le sagre sono una tradizione che accomuna tutta l’Italia, da nord a sud e sono associate a momenti di svago in cui spesso i visitatori degustano prodotti locali. Le sagre hanno origini antichissime legate alla sfera religiosa, la parola “sagra” deriva infatti dal latino “sacrum”, ossia sacro. Nell’antica Roma esistevano diverse celebrazioni dedicate alle divinità, con processioni seguite da banchetti ai quali prendeva parte tutta la cittadinanza. Dal significato originario si è sviluppato nel tempo il concetto odierno di sagra.

Nella provincia di Foggia sono molti i paesi che organizzano sagre anche nello stesso giorno. Il 5 agosto 2023 a Faeto, borgo di origini medioevali, si svolgerà la 62^ Sagra del Prosciutto: oltre alla possibilità di gustare l’ottimo prodotto, coloro che parteciperanno saranno allietati, durante la giornata, dall’ascolto di vari tipi di musiche. A Roseto Valfortore sarà la volta della sagra del vitello intero allo spiedo.

Il 5 e 6 agosto a San Paolo di Civitate ci sarà la sagra del torcinello (leggi qui).

A Castelluccio Valmaggiore si svolgerà il primo appuntamento sabato 5 agosto con la 'Festa delle Pettole' a partire dalle 20 in Piazzetta Piscero. “Si tratta di una versione smart ed estiva della più tradizionale 'sagra delle pettole' che, storicamente, si tiene il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Quest’anno si è pensato di organizzare questa summer edition, a due passi dall’antico lavatoio, per andare incontro alle esigenze di tanti castelluccesi che vivono lontano dal proprio comune e che tornano a casa per il periodo estivo. Ma anche per far scoprire questa bella festa ai turisti presenti nel territorio di Capitanata nel mese di agosto”.

A Deliceto, il 6 agosto, l’associazione Turistica Pro Loco 'A. Iossa', organizza, in collaborazione con il Comune, la 'Sagra delle orecchiette e fusilli'. Nata nel lontano 1968 nell'ombroso bosco antistante il Santuario della Consolazione per onorare i grandi Santi, che qui hanno soggiornato, è arrivata alla sua 46^ edizione. Rappresenta un evento molto significativo per la popolazione delicetana, per i delicetani emigrati, ma anche per gli assidui o occasionali visitatori che potranno degustare una genuina cucina e poter godere di un’aria piacevolmente fresca e salubre e visitare il centro storico. La serata avrà inizio alle 20 con la degustazione di orecchiette e alle ore 20.30 inizierà l’intrattenimento musicale, con il dj Francesco Forte. Ma non finisce qui perché, nel corso della serata, ci saranno tante sorprese.

Il 6 agosto a Zapponeta si svolgerà la 12ª edizione della Sagra del Pesce. La manifestazione gastronomica organizzata dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune di Zapponeta è un evento imperdibile dell'estate pugliese. Nel centro della cittadina e a due passi dal mare, ci saranno numerosi stand gastronomici in cui sarà possibile degustare i prodotti del mare in un insieme di sapori e odori, affiancati ai prodotti della terra locale e poi tanto divertimento con area cocktail, area bimbi.

Nello stesso giorno ci sarà la 'Sagra della Capra e della Musciska' a Rignano Garganico.

Il 10 agosto Troia organizza sarà interessata dalla manifestazione enogastronomica '…Non solo Còtta còtt', evento che rievoca la tradizione delle signore Filomena e Marietta che vendevano trippa bovina cotta in casa al grido “mén mén ch’è còtta còtt”. Anche quest’anno ci sarà la possibilità di degustare la còtta còtt e altri piatti tipici nel cuore del centro storico della Città di Troia; la meravigliosa Cattedrale con il suo rosone saranno la cornice ideale per assaporare le specialità culinarie della Città: i troccoli al pomodoro con polpette di pane e il panino con salsiccia locale, accompagnati dal vino Nero di Troia e birra alla spina.

Il secondo appuntamento a Castelluccio Valmaggiore è in programma venerdì 11 agosto alle 21 con la 45ª edizione della “Sagra della pasta a mano”. In questo caso si tratta di una lunga tradizione, a cui i castelluccesi e non solo sono molto legati. Quest’anno, ai piedi della torre, sarà possibile assaggiare deliziose orecchiette al sugo e gustosi cicatelli con fagioli. L’evento sarà introdotto, nel pomeriggio, da laboratori di pasta fatta a mano aperti a tutti. Questa giornata viene anche rinominata “la Sagra della Pasta a Mano”. Una giornata per gustare gli antichi sapori e saperi dei nostri nonni. La vera pasta fatta a mano, le orecchiette tipiche castelluccesi, quelle piccole, servite con il sugo al pomodoro e contornate da un buon bicchiere di vino paesano, musica e tanto divertimento.

Il 13 agosto 2023 a Celenza Valfortore ci sarà la sagra del maiale ospitata in un ambiente suggestivo dove il visitatore potrà ammirare zone di ritrovo, gruppi musicali, artisti di strada, giocolieri, mangiafuoco, trampolieri, sbandieratori, trombettieri che arricchiranno la scenografia di questa magnifica serata. Tutto il borgo, inoltre, sarà rischiarato solo da fiammelle a terra e da torce a muro e imbandierato con stendardi borbonici e dei Gambacorta.

Dal 17 al 19 agosto a Carpino si svolgeranno le sagre della carne, caciocavallo podolico, delle fave e dell'olio extravergine d'oliva allietate da buona musica. Tanti altri gli appuntamenti in onore della festa patronale di San Rocco e di Maria SS. Assunta. "Se il turista sceglie il nostro Gargano per le bellezze balneari, ambientali, credo che lo faccia anche per tutte queste altre iniziative che si inseriscono" il commento del primo cittadino. "Non tradiremo le aspettative".

Ad Alberona, mercoledì 23 agosto ci saranno assaggi gastronomici con la 'Festa della carne a cioppareddhe' alla Casina e il 25 con la Festa della Porchetta ai Pisciarelli. Il sindaco Leonardo De Matthaeis ha evidenziato l’impegno per il Comune per le ricchezze autentiche di Alberona: la cultura, la poesia, il patrimonio gastronomico, le bellezze paesaggistiche. Tutto è certificato dal Touring Club Italiano che da 20 anni assegna ad Alberona la “Bandiera Arancione”, marchio di qualità turistico-ambientale, e dall'Anci che ha inserito la cittadina nel circuito de “I Borghi più Belli d'Italia”.