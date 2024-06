A Orsara tornano la 'Festa del Vino' e la 'Galleria Enogastronomica'

Per il 37esimo anno, arriva ad Orsara di Puglia la ‘Festa del vino’. L’appuntamento è per sabato 29 giugno con un percorso con 6 cantine tra le migliori della Capitanata dove sorseggiare vini e bollicine, e altrettante postazioni food dove degustare pietanze tipiche. Il tutto arricchito da cinque diversi spettacoli musicali, trekking, visite guidate, movimento e un convegno d’apertura.

La ‘Galleria Enogastronomica Orsarese’ col percorso di calici e degustazioni aprirà alle 20, ma la Festa del Vino comincerà alle 9 con l’iniziativa ‘Sulle orme della Tradizione’, ovvero trekking lungo l’antica Traiana (appuntamento curato da EcolForest, per partecipare chiamare il 327.1124656). Sempre alle ore 9, in alternativa si può sperimentare la ginnastica dolce all’interno dell’area verde di Parco San Mauro. Alle 10 e poi alle 17, prenotando al 327.1124656, sarà possibile partecipare alla visita della vigna ‘Il Tuccanese’ con degustazione: un bus navetta partirà da Largo San Michele per condurre i partecipanti in vigna (per chi vuole arrivare autonomamente l’appuntamento è direttamente nei vigneti).

Alle ore 17 a Porta San Pietro si terrà il laboratorio di vivaismo e falegnameria a cura di EcolForest. Alle 10.30 e alle 17, per chi si prenoterà contattando il 353.3998020, ci saranno le visite guidate per scoprire il borgo e l’Abbazia Sant’Angelo.

Sarà la nuovissima struttura della biblioteca di comunità all’interno di Palazzo Varo in largo San Michele, ad accogliere pubblico e relatori del convegno su ‘Vino e benessere, salute e felicità’ che inizierà alle 18.