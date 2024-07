Sul Gargano e sui Monti Dauni il Festival 'Borgo Divino 2024'

Parte da Accadia la seconda edizione di ‘Borgo Divino 2024’. Organizzato dal Comune del centro dauno, l’iniziativa si terrà nel suggestivo Rione Fossi il 27 luglio.

Start alle 18.00 con la presentazione del progetto, a seguire alle 19 presentazione del volume di Andrea Ruscitto sugli ‘Eccidi in Capitanata’. Alle 19.30 ci sarà la cerimonia dell’assegnazione del ‘Premio Fossi 2024’ destinato a personaggi e aziende accadiesi di ieri e di oggi che si sono distinti nei vari settori. I premiati saranno il prof. Salvatore Pece per il suo lavoro nell’oncologia presso l’Università Statale di Milano e l’IEO, la professoressa Emilia De Rosa (psichiatra e psicoterapeuta psicoanalitica dell’infanzia, dell’adolescenza e della coppia, autrice di ‘Racconti dei Monti Dauni-Irpini’), Maria e Felice Limosani per il loro contributo nell’arte e nell’interpretazione teatrale, Antonio Petrella (leader nell’ambito del risparmio casa), Giannino Picariello pasticcere e imprenditore, il prof. Francesco Paolo Maulucci per il suo lavoro nel campo dell’archeologia, il fotografo e creatore digitale Antonio Di Giorgio, il mastro Michele Narduccio Basilico per le sue creazioni artigianali in legno. Il premio alla memoria verrà conferito al prof. Mario Metta, fondatore dell’ASL FG/3 e del Distretto Scolastico n°33 di Candela. Per merito scolastici il riconoscimento verrà assegnato ad Antonella Paciello, Alessandro Marinaccio, Nicole Pierro, Michele Pollastrone, Benedetta Perrone, Annalisa Morese, Claudia Nigro.

La giornata proseguirà alle 21 con la presentazione di ‘Sulla strada del rosato, contest dedicato a 6 cantine daune e pugliesi. Alle 21.30 degustazione di produzioni locali, alle 21.30 concerto dei Red Diamonds e a seguire DJ Set Borgo Divino. Chiusura alle 23 con ‘Brindisi sotto le stelle’ e visita notturna al Rione Fossi.

L’evento poi si sposterà a Rignano Garganico (Chiesa madre e centro storico il 17 agosto), San Marco in Lamis (Padula e corso Matteotti il 19 agosto) e San Giovanni Rotondo (centro storico l’1 settembre).

A Rignano alle 17.30 presentazione del volume di Grazia Galante dal titolo ‘Gargano in Tavola’, alle 18.30 di quello di Andrea Ruscitto sugli eccidi in Capitanata. Alle 19.30 presentazione libro di Antonio Del Vecchio sui ‘Baroni Corigliano di Rignano Garganico’ e quello di Angelo Del Vecchio su ‘Fatti e Personaggi di Rignano Garganico’. Alle 20 cerimonia di assegnazione del ‘Premio Jalarde 2024’ mentre alle 21 contest ‘Sulla strada del rosato’, alle 21.30 degustazioni di produzioni locali e concerto della cover band di Gianna Nannini. A seguire dj set con ‘Brindisi sotto le stelle’ e visita notturna al belvedere e al centro storico.

A San Marco in Lamis start a partire dalle 18 presentazione dei volumi ‘Gargano in Tavola’ di Grazia Galante, ‘Eccidi in Capitanata’ di Andrea Ruscitto. Alle 10 assegnazione del ‘Premio Joseph Tusiani all’Emigrazione’. Dalle 21 contest ‘Sulla strada del rosato’, degustazioni e musica con il concerto dei Red Diamonds e DJ Set. Finale di serata con ‘Brindisi sotto le stelle’ e visita notturna lungo Corso Giannone, la Crucicchia e Sope li mure.

A San Giovanni Rotondo a partire dalle 18 presentazione del volume di Andrea Ruscitto sugli eccidi di Capitanata, assegnazione del ‘Premio Scarale 2024’ e degustazioni di prodotti locali. A seguire ‘Le strade del Rosato’ e musica dal vivo.