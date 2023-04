A Rocchetta Sant'Antonio la sagra dell'asparago selvatico

Saranno eventi culturali, enogastronomici e di spettacolo ad illuminare Rocchetta Sant’Antonio in questa prima edizione di Borgo di Primavera. Un programma fitto di eventi che ha preso il via il 22 aprile e che avrà come come giornate cruciali il 29 e 30 aprile.

Sabato sarà dedicato all’enogastronomia con la quinta edizione della sagra dell’asparago selvatico, pietanze a base della pianta spontanea dei boschi di Rocchetta saranno serviti nella stupenda cornice di Piazza Maria Teresa Di Lascia, animata dalla musica popolare di Figli di Puglia.

Nel pomeriggio, dalle 18, la stessa piazza ospiterà un importante convegno dal tema 'Energia, tipicità e storia: Monti Dauni eccellenza di Puglia'. Interverranno alla tavola rotonda esperti nazionali e istituzioni del territorio. Le conclusioni saranno affidate a Grazia di Bari, consigliere regionale con delega alla Cultura, Rosa Barone, assessore regionale al Welfare e alla senatrice Anna Maria Fallucchi, Commissione turismo, agricoltura e produzione agroalimentare.

Il convegno vedrà anche la presenza di Alessio Giannone, in arte Pinuccio, che presenterà la prima puntata del progetto 'Puglia & Leggende' realizzata, nell'ambito delle iniziative di promozione turistica della Regione Puglia che vede protagonista proprio il piccolo comune di Rocchetta con l’aneddoto 'La Murgia del Diavolo'.

Domenica 30 aprile invece il paese sarà animato dall’evento 'Aspettando il Primo Maggio', con musica e spettacolo in piazza Aldo Moro, e le prelibatezze dello street food che valorizzerà i prodotti tipici locali.

Questa sera invece spazio al teatro in piazza Marco Pedoca, dalle 21, con lo spettacolo “Il Colonello” con la regia di Pietro Caramia e la emozionante interpretazione di Monica Veneziani. «Rocchetta si prepara ad accogliere i visitatori con la nostra consueta ospitalità, tra iniziative e succulenti piatti della tradizione. - spiega il sindaco di Rocchetta Sant’Antonio, Pompeo Circiello. Tra gli appuntamenti avremo modo di dare un importante contributo alla nostra provincia con il convegno in programma, che promette di essere uno scambio sul futuro energetico, imprenditoriale e turistico del nostro territorio».