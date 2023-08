A Casalnuovo Monterotaro torna la sagra della salsiccia

A Casalnuovo Monterotaro torna la tradizionale sagra della salsiccia. Giunto alla trentasettesima edizione, l’evento gastronomico fra i più attesi dell’estate quest’anno si terrà giovedì 17 agosto a partire dalle 20 in piazza Municipio. L’appuntamento sarà l’occasione per visitare il piccolo borgo dauno (conta circa 1.500 abitanti) che può fregiarsi del marchio della reta dei ‘Borghi autentici d’Italia’.

Da vedere sicuramente il centro storico che conserva ancora i ruderi delle fortificazioni medievali che ricordano l’antica funzione difensiva dell’abitato, ma anche la fontana borbonica risalente al 1834, i resti delle mura di cinta e una torre quadrata di origine longobarda che forse fu campanile di un'abbazia. Da non perdere la chiesa di Santa Maria della Rocca, costruita nel 1656 come preghiera per scacciare la peste, è caratterizzata da ben sei cappelle laterali e al suo interno sono conservati altari in marmo, tele di arte sacra e un organo del 1746.