A Candela torna la sagra dell'orecchietta

Torna a Candela la ‘Sagra dell’orecchietta’. L’appunto – fra più attesi e partecipati della programmazione estiva del borgo dauno – è per il 10 agosto a partire dalle 21.30 in piazza Plebiscito. Come tradizione consolidata vuole, durante la serata sarà possibile assaporare il tipico formato pugliese di pasta fatta a mano in diverse salse. Ad accompagnare le degustazioni ci sarà la musica live di Pino Di Letizia.