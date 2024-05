A Candela la 27esima edizione della sagra dell'asparago

Torna a Candela uno degli appuntamenti più attesi di inizio estate: la sagra dell’asparago. L’appuntamento è per sabato 1 giugno a partire dalle 20.30 presso la cooperativa ‘La Croce-Farascuso. Durante la sagra sarà possibile degustare l’ortaggio in tutte le salse e ascoltare la musica di Micky Sepalone, Angela Piaf e il loro 'CantaNapoli 2.0'.

Asparagi: proprietà e benefici. Ottimi alleati della salute, vengono raccolti da fine marzo fino a giugno. Noti soprattutto per le proprietà diuretiche e benefiche per i reni, sono ricchi di vitamina K che migliora la capacità di coagulazione del sangue e la salute delle ossa, di folati utili in gravidanza per migliorare la crescita e lo sviluppo embrionale e contengono vitamina C. Sono poveri di sodio, ma grazie all’elevato contenuto di potassio migliorano la pressione arteriosa.