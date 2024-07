A Cagnano Varano la 'Festa del pane e della salicornia'

Prezzo non disponibile

Venerdì 26 luglio a Cagnano Varano torna la ‘Festa del pane e della salicornia’. Giunto all’ottava edizione e organizzato dall’associazione ‘La montagna del sole’, l’evento si terrà a partire dalle 20 in via Roma con la cerimonia di inaugurazione e l’apertura della mostra pittorica a cura di alcuni artisti locali. Il clou sarà alle 21 con gli stand presso i quali sarà possibile degustare pietanze a base di salicornia e prodotti locali grazie alla delegazione locale della ‘Associazione Cuochi di Gargano e Capitanata’. Alle 21.30 musica con il concerto della ‘Dune Buggy Street Band’ e a seguire dj set a cura di ‘Club House Urius’.

La salicornia. È una pianta spontanea che cresce ai margini dei laghi di Lesina e di Varano e che viene chiamata anche asparago di mare per via della somiglianza a quello spontaneo molto diffuso nell’entroterra. Contiene fibre alimentari ed è ricca di acqua e sali minerali come iodio (dato dalla vicinanza al mare), sodio, potassio, magnesio, zolfo, calcio, fosforo, ferro, zinco, manganese, rame. La stagione della salicornia inizia a maggio e termina a settembre.