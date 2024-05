A Bovino il settimo 'Campionato Italiano Passione Pizza’, ospite Alvaro Vitali

Torna a Bovino il ‘Campionato Italiano Passione Pizza’. L’evento, giunto alla sua settima edizione, si terrà martedì 4 giugno presso la villa comunale. Le gare prenderanno il via alle 10.30 e termineranno alle 18. Queste le categorie in gara: classica, napoletana, caciocavallo, pala, alternativa, dessert. Alle 19 ci saranno le premiazioni e a seguire la ‘Festa della pizza’ allietata dallo spettacolo di Alvaro Vitali e Stefania Corona.

Alvaro Vitali. Noto soprattutto per avere interpretato in diverse pellicole cinematografiche il ruolo di Pierino, fu scoperto a 19 anni da Federico Fellini che gli affidò una una piccola parte in ‘Fellini Satyricon’ (q969). Il regista lo volle in seguito in ‘I clowns’ (1971), in ‘Roma (1972) e in ‘Amarcord’ (1973). Il successo, però, arriva con le pellicole del filone della cosiddetta commedia sexy all’italiana. È sposato in seconde nozze con l’attrice e cantante Stefania Corona.