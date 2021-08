La sagra della 'zanchetta' a Castelnuovo: torna una degli eventi gastronomici più longevi della Capitanata

Dopo un anno di stop causa Covid-19, torna a Castelnuovo della Daunia la rinomata Sagra delle Zanchette, evento gastronomico tra i più longevi della provincia di Foggia, arrivata alla sua 32° edizione.

Domenica 8 agosto piazza Plebiscito verrà allestita a festa per l’evento che vedrà presenziare centinaia di visitatori come ogni anno. Differenti però quest’anno le modalità di partecipazione: sarà infatti possibile solo prenotare con qualche ora d’anticipo la consumazione. Chi vorrà consumare ai tavoli presenti dovrà essere in possesso del Green Pass altrimenti può optare per il servizio d’asporto, in conformità delle normative vigenti Anti-Covid.

Basterà contattare la Pro Loco G.B.Trotta di Castelnuovo della Daunia, organizzatrice dell’evento, per confermare la prenotazione. La serata sarà allietata dal concerto del gruppo folk I Cantori di Civitate. Appuntamento fissato alle ore 20.30.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...