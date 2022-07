A Zapponeta torna la tradizionale Sagra del pesce

Il Presidente della Pro Loco di Zapponeta, Francesco Proce, esprime grande gioia ed entusiasmo nell’annunciare il ritorno, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, del tradizionale appuntamento con la Sagra del Pesce, un evento divenuto ormai cult dell'estate pugliese.

Ogni anno, come ci ricorda il Presidente Proce, la sagra vede giungere nella piccola cittadina posta ai piedi del Gargano migliaia di visitatori da ogni angolo della Puglia.

Giunta alla sua undicesima edizione, la kermesse è organizzata come ogni anno dalla Pro Loco e patrocinata dal Comune di Zapponeta ed è divenuta, nel corso di più di un decennio, un evento imperdibile dell'estate pugliese, sia dal punto di vista culinario, sia da quello della buona musica: non mancheranno infatti, durante la manifestazione, appuntamenti di carattere gastronomico, culturale, musicale e di spettacolo.

Nella magica atmosfera di P.zza Aldo Moro, centro della cittadina e a due passi dal mare, ci saranno numerosi stand gastronomici in cui sarà possibile degustare i prodotti del mare (la frittura di paranza e varie tipologie di pasta al sapore del mare) uniti in un mix di sapori e odori con i famosi prodotti della terra locale (patate, cipolle, pomodori, etc.). E poi, area cocktails, area bimbi, stand di birra artigianale, mercatini e tanto altro ancora.

La Sagra del Pesce si inserisce all'interno di un ambizioso progetto di rilancio economico territoriale, volto ad arricchire e promuovere l'offerta turistica di Zapponeta, comune che anche quest'anno e per la quinta volta consecutiva rientra tra i Comuni insigniti del prestigioso riconoscimento internazionale della Bandiera Blu F.E.E, segno di una cittadina che guarda allo sviluppo anche in termini di ecosostenibilità ambientale.

L'evento, uno dei più importanti e famosi della Regione, richiama nella cittadina, posta ai piedi del Gargano, migliaia tra turisti e visitatori pronti a degustare le prelibatezze del pittoresco territorio. Per l'occasione sarà possibile fruire di un menù tipico: pasta allo scoglio, Frittura di paranza, frutta, pane, vino e acqua. Per di più, verranno posizionati numerosi stand gastronomici in cui sarà possibile assaporare i prodotti tipici della terra zapponetana (patate. cipolle, pomodori, ete.). Il tutto contornato dalla magica atmosfera del centro urbano, con il suo palazzo baronale di fine Settecento e la Chiesa in onore di San Michele Arcangelo. Un appuntamento da non perdere, inserito all’interno del ricco calendario di eventi estivi.

“Vi aspettiamo a Zapponeta il 7 agosto alle ore 20.00, Piazza Aldo Moro!”, conclude il rappresentante dell’associazione di promozione turistica di Zapponeta.