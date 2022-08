Il centro storico di Cagnano ospita la 26esima Sagra del Pesce e dei prodotti tipici

Ultimi ritocchi per la XXVI edizione della 'Sagra del Pesce e dei prodotti tipici' che si svolgerà a Cagnano Varano il prossimo 13 agosto dalle 18 nell’incantevole scenario del Centro Storico medievale.

L’evento gastronomico torna dopo due anni di stop e come da tradizione conferma i suoi 10 stand, ognuno dedicato a un piatto della tradizione: orecchiette lago mare, insalata di mare, frittura mista, pepata di cozze, arrosto di pesce, pizzarelle e poi uno stand di formaggi vari, verdure, sottaceti, marmellate limoncino e dolci locali, uno dedicato a sangria e anguria e il bar.

L’iniziativa è organizzata dalla Parrocchia Santa Maria della Pietà con il Patrocinio del Comune di Cagnano Varano. Il ricavato, con cui negli anni è stato possibile finanziare il restauro della Chiesa Madre di Cagnano, ora è destinato al consolidamento del campanile. La chiesa rimarrà aperta per tutta la serata.

Ad accompagnare la serata, fino allo spettacolo pirotecnico di chiusura, Il gruppo folk Terra Mia con Dino La Cecilia, un percorso di tradizioni e musica popolare e cantato e recitato.

Nel 1995 la Parrocchia Santa Maria della Pietà, in Cagnano Varano, grazie all'intuizione del parroco di allora, don Michele Buenza, alla fattiva collaborazione di diversi laici e alla collaborazione dell'amministrazione comunale, organizzò la prima edizione della sagra del pesce e dei prodotti locali. La manifestazione nacque per finanziare i lavori di consolidamento e restauro della Chiesa Madre del paese resa inagibile dal terremoto: la parrocchia infatti a tale scopo accese un mutuo di circa 100 milioni delle vecchie lire. Dopo aver estinto il mutuo, la sagra continua a finanziare i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della Chiesa Madre; inoltre ha raggiunto una notorietà tale che conta un grande afflusso di turisti da tutta l'Italia e non solo e costituisce il fiore all'occhiello dell'estate cagnanese.



Interventi realizzati grazie alla sagra:

Maggio 2009: Ultima rata del mutuo di € 64.000

Luglio 2009: Restauro portone Chiesa Madre € 4.000

2010: installazione sistema antipiccioni € 2.800

2011: lavori contro le infiltrazioni lati destro e sinistro della Chiesa Madre € 20.000

2012: installazione bagno in Chiesa Madre € 3.600

2013: installazione di 8 elettro stufe a raggi infrarossi € 2.500

Febbraio 2016: restauro dell'organo a canne ottocentesco € 65.000



Gli interventi sono tutti documentati e approvati dal consiglio degli affari economici della parrocchia.