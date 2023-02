Festa grande, buon cibo e tanti turisti a Faeto per la sagra del maiale

La Festa del Maiale di Faeto compie 40 anni e torna dopo tre stagioni di lockdown. È più nota come Ffét de lu Caiúnn, come si dice in lingua francoprovenzale e ha fatto registrare una massiccia di visitatori provenienti da tutta la Capitanata, dal Barese e da Lucania e Campania. Il maiale nero dei Monti Dauni è stato il protagonista assoluto della sagra, organizzata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Pavia e da Bellavita Eventi, reduce dal grande successo del Natale al castello di Deliceto.

Non si erano mai visti tanti stand e tanti prodotti tipici che, nonostante il freddo pungente, sono stati apprezzati dai visitatori, che hanno affollato le viuzze del paesino francoprovenzale e fatto registrare il sold out nei ristoranti. Apprezzatissimo il soffritto, tipico di Faeto, insieme al pane unto, ai fagioli, al caciocavallo impiccato, alla focaccia e ai salumi di ogni genere, tutti a chilometro zero. Soddisfatto il primo cittadino, anche perché i turisti hanno potuto ammirare le risorse del posto, come il Museo Civico del Territorio. Il maiale nero di Faeto ha un sapore particolarissimo, anche perché viene allevato allo stato brado e si nutre anche di quel che trova in natura e questo rende la sua carne pregiata e molto apprezzata.

"La manifestazione è riuscita nonostante le temperature rigide e il forte vento. Abbiamo registrato la presenza di molti produttori e tanti visitatori. Oggi tutte le nostre tipicità sono messe in mostra, i produttori locali ci hanno dato una grossa mano", il commento del sindaco di Faeto.

Soddisfatto anche Nicola Talienti di Bellavita Eventi: "C'è tanta gente, siamo felici. Forse non ci sono mai stati così tanti stand come quest'anno. Il riscontro di gente c'è stato, è stata fatta un'ottima comunicazione".

"Dopo due anni di sosta per il Covid siamo ripartiti. Questa è una festa che si tiene da quarant'anni, la gente è affezionata perché è legata alle tradizioni e al mangiar bene e i risultati si vedono"; ha commentato l'assessore al turismo Vincenzo Spinelli.