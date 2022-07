La Sagra del cinghiale dà il via all'estate si San Paolo di Civitate

Prezzo non disponibile

La Pro Loco 'Civitas' di San Paolo di Civitate unitamente a 'Il Ritrovo del Cacciatore' circolo Caccia-Pesca-Tiro di San Paolo di Civitate e con il patrocinio del Comune di San Paolo di Civitate, ha inserito nella rassegna di eventi estivi una giornata alla scoperta dei sapori e delle prelibatezze locali.

Il centro cittadino, in particolare Piazza Aldo Moro, sarà vestita a festa, con un programma ricco e variegato, pensato per intrattenere le persone di tutte le età. Durante la serata, con inizio dalle ore 20:00 è previsto un ricco e variegato menù, si passerà dallo spezzatino di cinghiale agli assaggi di formaggi e latticini tipici, per poi rinfrescarsi con una saporita fetta di anguria e con il dolce tipico il grano cotto, il tutto accompagnato dall’ottimo vino proveniente dalle locali cantine cittadine.

La serata avrà come sottofondo la musica ed i canti popolari della tradizione locale pugliese con il concerto del Gruppo Folkrorico Culturale Aèps I Cantori di Civitate.

Dunque un evento importante che mettendo al centro la tradizione ed i sapori locali-popolari, volge lo sguardo verso il futuro promuovendo e valorizzando l’economia locale, l’enogastronomia ed il turismo.