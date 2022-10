Dai 'ciccecuotti' alla castagna: settimana di sagre a Sant'Agata di Puglia

Prezzo non disponibile

Sant'Agata di Puglia

Ogni stagione ha il proprio fascino: l’autunno, ad esempio, sui Monti Dauni è molto suggestivo, ha i colori accesi della natura che cambia e il gusto di tanti sapori diversi, tutti da provare. Il modo migliore per farlo è sfogliare il ricco programma di iniziative che il Comune di Sant’Agata di Puglia ha programmato nei prossimi week end. A partire da oggi domenica 23 ottobre quando alle ore 17 nei vicoli del centro storico andrà in scena la Parata dei Briganti, promossa dalla locale Pro Loco. Numerosi figuranti daranno vita ad una vera e propria “occupazione teatrale” a dimostrazione di come il tema del brigantaggio da queste parti è molto sentito.

Gli eventi d’autunno proseguiranno martedì 1 novembre con la sagra dei ciccecuotti a partire dalle ore 19 nella centralissima piazza XX Settembre; sempre il giorno di Ognissanti torna la rassegna “Versi di Vini - Libri al buio”. Sabato 5 novembre, sempre in piazza XX Settembre, l’attesissima Sagra della Castagna, mentre sabato 12 novembre nella Chiesa della SS Trinità alle 17,30 ci sarà un concerto di musica classica.