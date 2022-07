Sagra della Capra e della Musciska: Rignano celebra uno degli eventi più longevi della Capitanata

Tutto pronto a Rignano Garganico, nel più piccolo Paese del Gargano, per la 40a edizione della sagra della Capra acqua e sale e la 31a edizione della sagra della Musciska alla brace. L’evento, che attira da anni turisti, curiosi ed appassionati da ogni dove, è giunto quest’anno alla 40a edizione ed è una delle manifestazioni enogastronomica più longeve della provincia. A farla da padrone saranno le pietanze, legate indissolubilmente al territorio, come la Capra acqua e sale, con una ricetta che si tramanda da anni ed anni, condita con spezie e aromi garganici, e qualche ingrediente segreto che rendono il piatto un’esplosione di sapori, e la Musciska, anch’essa condita con spezie ed aromi, cotta alla brace, che rievoca l’antica usanza della Transumanza.

L’evento, curato dalla Pro Loco di Rignano Garganico in collaborazione con il comune di Rignano Garganico e il Parco Nazionale del Gargano, si svolgerà domenica 7 agosto 2022 partendo dalle ore 19:00, in Largo Portagrande a Rignano Garganico, con la splendida veduta del tavoliere proprio a due passi dalla piazza. Un’occasione da non perdere per assaporare il Gargano, quello più nascosto e segreto, passando dai piatti della tradizione, alla musica popolare degli Unza Unza band e la narrazione di storie del passato dell’attore Dino La Cecilia. Non vi resta che segnare l’appuntamento, per una serata al sapore di Gargano.