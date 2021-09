Sagi Rei a Foggia: cena-spettacolo al Samì in fiera

Grande appuntamento di musica al nuovo Ristorante 'Samì in fiera': venerdì 17 settembre, a partire dalle 21.30, è in programma una cena-spettacolo con il concerto dell'artista di fama internazionale Sagi Rei, affiancato dalla piantista Helena Tirone.

La voce unica dell’artista internazionale Sagi Rei accompagnerà il pubblico in un viaggio tra la musica Black, Folk e Soul. "Original songs" è il titolo dell’ultimo album del musicista israeliano, realizzato insieme alla moglie Helena. Sagi Rei è diventato un vero e proprio fenomeno di culto, scalando le classifiche di mezzo mondo, per aver riletto in chiave acustica alcuni tra i più noti successi dance degli anni Novanta.

Il nuovo ristorante in fiera Samì nella formula Dinner Show dispone di oltre 400 posti a sedere su diverse sale. L’atmosfera è quella di un elegante dinner club e da ogni posizione della platea lo spettatore può ascoltare l'esibizione del cast artistico con il massimo della qualità acustica. La struttura e le dimensioni del locale permettono a tutti di essere ad un passo dai musicisti e godersi appieno il concerto. La serata del 17 settembre al Sami è anche l’occasione per poter vivere al meglio il binomio musica e cibo. Il servizio si effettua nella stessa sala dei concerti, ma dispone anche di un magnifico giardino dove poter pranzare o cenare ed offre una cucina raffinata, con specialità italiane ed internazionali, un’ampia selezione di vini italiani e francesi, più di 200 cocktail e liquori dal bar e quell’atmosfera speciale che solo il contatto ravvicinato con i grandi artisti può creare.

Nel dopo cena le sorprese non finiscono: la serata continuerà col suo dj set che scatenerà la platea dopo la performance del cantautore israeliano tra brindisi e tanta musica da cantare e ballare sul posto fino a notte fonda.

Info e biglietti: 320.0203517

MENÙ :

Gold: spettacolo, calice di vino rosè

Platinum: spettacolo, antipasto, pizza e acqua

Diamond: spettacolo, primo piatto, secondo piatto, dolce, acqua e bottiglia di vino ogni 4 persone

