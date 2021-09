Rumbata' Project chiude la rassegna "Ricominciamo Summer Jazz"

R I C O M I N C I A M O

Spazio Off Summer Jazz Inchiostro

presso chiostro MAT - Museo Alto Tavoliere

Piazza San Francesco - San Severo



Giovedi 9 Settembre - Ore 21,30



RUMBATA’ PROJECT

L'incarnazione del sogno caraibico

Sarà il RUMBATA’ PROJECT,

giovedì 9 settembre, presso la splendida cornice del chiostro del MAT – Museo Alto Tavoliere, a chiudere la rassegna estiva RICOMINCIAMO “ Spazio Off Summer Jazz Inchiostro “, nata grazie alla produzione dello Spazio Off di Paola Marino, in collaborazione con l’Associazione No-Profit “Amici Jazz San Severo” e la direzione artistica di Antonio Tarantino.



La formazione nasce da un' idea di LEO MARCANTONIO coadiuvato da ANTONIO PIACENTINO con l'intento di creare una tipica formazione di stile Conjunto Cubano.



L'organico è composto da:

Leo Marcantonio: percussioni e voce,

Marco Contardi: piano,

Antonio Piacentino: tromba

Luciano Pannese: basso elettrico



Rumbatà Project propone brani della tradizione Latin Jazz, i brani storici del mitico Buena Vista Social Club, oltre a brani della tradizione del Son Cubano come El Manisero, Son De La Loma e tanti altri, tutti arrangiati su misura per il tipo di organico rispettando lo stile e la tradizione.



https://www.youtube.com/watch?v=-yo22mDZLiE&ab_channel=LeonardoMarcantonio



Prenotazione obbligatoria con accesso in possesso di green pass o attestazione negativa tampone effettuato entro le 48 ore antecedenti l'evento.



Info:



348 04 22 174 - Associazione Amici Jazz San Severo342 10 38 402 - Spazio Off - San Severo

