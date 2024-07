Roseto Velfortore celebra il 'Turismo delle radici'

Indirizzo non disponibile

Roseto Valfortore

Dal 24 al 26 luglio a Roseto Valfortore si celebra il ‘Turismo delle radici’. Si tratta di una tre giorni di eventi che celebrano le radici culturali del piccolo borgo dei Monti Dauni e il legame profondo con i loro emigrati. Un'opportunità unica per rivivere tradizioni, incontrare volti noti e scoprire nuove storie.

Si parte mercoledì 24 luglio con l'atteso appuntamento dell’estemporanea di pittura. Alle 9.30 artisti locali e non, si cimenteranno nella creazione di opere d'arte in tempo reale. Una sfida creativa che culminerà con la premiazione dei primi tre classificati. Nel pomeriggio, a partire dalle 18 i più piccoli (e non solo) potranno divertirsi con giochi tradizionali e il coinvolgente Rosetopoli, un momento di puro svago e condivisione che farà rivivere le antiche tradizioni ludiche del paese. La serata si concluderà alle 21.30 con la premiazione ufficiale dei migliori lavori dell’estemporanea di pittura. Subito dopo, l’anfiteatro comunale ospiterà il concerto della ‘Cover band Franklin’.

Giovedì 25 sarà all’insegna della letteratura e delle storie di vita. Alle 18 presso l'ex chiesa San Rocco nella località Paduli, gli autori Antonio Prota e Flavio Albano presenteranno il loro libro ‘La Tornanza’, un’opera che racconta il tema del ritorno alle origini. Durante l’evento, sarà possibile ascoltare le testimonianze di Rosetani emigrati, storie di vita e di viaggio che ricordano l’importanza delle radici. La serata proseguirà alle 21.30 con l’esibizione di artisti di strada presso l'anfiteatro comunale.

Venerdì 26 luglio sarà una giornata speciale dedicata all’accoglienza e alla celebrazione della comunità globale. Alle 18 ci sarà una Santa Messa, seguita dall’accoglienza ufficiale da parte dell’Amministrazione Comunale, dei Rosetani nel mondo. Alle 21.30 la quinta edizione della manifestazione ‘Fermenti della Valle del Fortore – il Festival della Birra Artigianale’ e la serata finale del ‘Roseto Rock Festival’ con i live di Keplero, Cordamara e dei Rocky Horror Fuckin shit che si contenderanno la finale del contest musicale con un presentatore d’eccezione, Maurizio Faulisi in arte Dr. Feelgood, la voce del buongiorno di Virgin Radio.