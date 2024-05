A Roseto Valfortore torna il lancio di verdure, pane e formaggio in onore di San Filippo Neri

A Roseto Valfortore tutto pronto per la festa patronale in onore di san Filippo Neri in programma domenica 26 maggio e che avrà il suo clou nel tradizionale lancio, dal balcone della chiesetta-oratorio dedicata al Santo, di verdure, pane e formaggio alla folla, mentre dalla fontanella appositamente installata in piazza sgorgheranno acqua, latte e vino. Il Santo in processione, percorrerà le vie del paese addobbate per l’occasione con arazzi e coperte dai balconi e lumini lungo le strade. La festa si concluderà in piazza Bartolomeo III dove il parroco don Stefano, distribuirà ai fedeli, fave, insalata e altri ortaggi, pane e formaggio che bambini e adulti si divertiranno a prendere al volo.



Fu ribattezzato dai fedeli come il ‘Santo della gioia’ grazie alla straordinaria capacità dimostrata nel coinvolgere giovani, ragazze e ragazzi di strada con cui pregava e cantava. Restano memorabili alcuni suoi detti sarcastici, quali ad esempio lo ‘State buoni se potete’ o il ‘Ma va’ a morì ammazzato…per la fede’ che gli valsero anche l’appellativo di ‘buffone di Dio’.