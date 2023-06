Roseto Valfortore diventa il villaggio del benessere in occasione dell'estate

Il calendario degli eventi estivi di Roseto Valfortore è pronto. Tema di quest’anno il 'Villaggio del benessere'.

Il cartellone, infatti, prevede appuntamenti che porteranno cittadini e turisti alla scoperta di natura, sapori e tradizioni del borgo dauno. Si parte il 17 giugno con la festa della Comunità e il gruppo folk la ‘Takkarata’. Il 24 per ‘Borghi più belli d'Italia’ si terrà la ‘Notte romantica’. Domenica 25 festa di apertura delle ‘Olimpiadi dei Monti Dauni’, mentre il 30 appuntamento con la sagra dell'acquasale.

Il primo week-end di luglio si terranno i festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova (1 e 2 luglio), mentre i ‘bottari’ movimenteranno la serata dell'8 con uno spettacolo musicale in occasione dei ‘Fermenti della Valle del Fortore’. Il 9 luglio festa di chiusura delle Olimpiadi dei Monti Dauni, il 15 si terranno le premiazioni nell'ambito del ‘Premio Lupo’. Il giorno dopo spazio alla musica con il concerto a cura di APS ‘Musica è...’, lunedì 17 la festa dei popoli e delle culture con ‘Alberobello Folk Art’.

Dal 21 al 23 si terrà la festa del grano e della ruralità con la dimostrazione della mietitura, stand gastronomici con prodotti tipici locali e tanta musica. Il 24 ‘Bubble Circus show’, il 25 luglio ‘OnderadioITalia’ e a seguire dj set con Simone Maiori, il 26 la sagra della porchetta. Il 27 luglio toccherà a ‘M'Innamoravo di tutti’, poesia e musica con estemporanea di pittura. Il mese di luglio sarà chiuso dalla festa dell'accoglienza con ‘Festa Italiana in concerto’ (il 28) e i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine (29 e 30).

Il mese di agosto sarà aperto dalla ‘Giornata della Cultura’ con la presentazione del libro di Antonio Bianco ‘Breve storia del brigantaggio tra Puglia, Molise e Campania’ (1 agosto) con lettura e reading teatrale. Il 2 ci sarà ‘Pazza pizza in piazza’, mentre il 4 ‘Balloni in festa’ ed il ‘Villaggio dei bambini’ con ‘Dune Baggy street band’. E poi il 5 agosto la sagra del vitello con i ‘Country zone band’, il 6 il musical ‘Grease’, il 9 la giornata delle associazioni con ‘Ligabue Experience tribute band’, l'11 spettacolo teatrale per bambini con ‘Dr. Geo e Mr. Inquino’, il 12 la sagra del tartufo con ‘Stereo 80 live band’, mentre il dj Luciano animerà la ‘Festa di Ferragosto’.

Dal 30 agosto al 3 settembre, invece, si terrà il ‘Festival della Montagna’ con il ‘Montecornacchia Festival’ che chiuderà il calendario degli eventi rosetani.