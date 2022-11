A Roseto Valfortore prende vita il 'Villaggio degli Elfi', dove si crea la magia del Natale

Il Natale si sta avvicinando velocemente e tra una quindicina di giorni (il 3 dicembre) si terrà a Roseto Valfortore l’apertura ufficiale degli eventi natalizi con l’inaugurazione del Villaggio degli Elfi. Un appuntamento che rientra nelle tradizioni del centro dei Monti Dauni e che ha come obiettivo quello di valorizzare il territorio facendo scoprire le bellezze paesaggistiche ma anche quelle storiche e culturali del piccolo centro.

“Siamo impegnati da settimane nel preparare gli eventi che attireranno migliaia di persone anche dalle province limitrofe - sottolinea Lucilla Parisi sindaco di Roseto Valfortore - anche per partecipare ai laboratori dedicati ai bambini”.

Infatti, sarà possibile preparare dolci, biscotti, imparare a fare la pasta fresca, ma anche fare l’intreccio di vimini o lavorare il legno. Arte e mestieri di un tempo e che oggi hanno un valore inestimabile, come quello degli scalpellini sempre più ricercati.

“Ho un sogno che spero un giorno si possa realizzare ed è quello di far aprire piccole botteghe per la preparazione e realizzazione di prodotti artigianali nei comuni dei Monti Dauni - continua Lucilla Parisi - che spinga i turisti a frequentare i nostri centri durante tutto l’anno. Ogni comune potrebbe specializzarsi in un settore preciso creando un percorso che sostenga la destagionalizzazione del turismo. In questo modo potremo creare opportunità per le nostre comunità, facendo riscoprire anche antichi mestieri. Un punto di partenza potrebbe essere l’organizzazione di un incontro tra gli attori di un progetto condiviso. Provincia e Regione potrebbero essere gli interlocutori giusti”.