Secondo atto del Rodi Summer Music. Sul Gargano attesi musicisti italiani e stranieri di fama internazionale

Scatta la seconda parte del Rodi Summer Music. L'1 settembre riparte la rassegna di concerti e corsi di alto perfezionamento musicale. A Rodi Garganico sono attesi musicisti italiani e stranieri di fama internazionale, chiamati a condividere la loro arte con tanti giovani allievi provenienti da tutto il Paese e poi a esibirsi per altri cinque eventi serali ospitati ancora nella chiesa di San Pietro.

I concerti sono stati parzialmente ridisegnati in seguito al riacutizzarsi dei contagi da Covid-19 e, in particolare, quello con due artisti provenienti da Spagna e Ungheria è stato rinviato.

“Siamo oltremodo orgogliosi di presentare alla folta platea che ci ha seguiti con attenzione nella prima parte del cartellone del Rodi Summer Music – commenta Manuel Padula, direttore artistico della fortunata rassegna, che ha registrato sempre il tutto esaurito – altri cinque appuntamenti e dei corsi di assoluto richiamo e valore. Siamo riusciti infatti a portare sul Gargano il rinomato sassofonista Hans de Jong, direttore artistico del Rasp (Royal Antwerp Saxophone Project) in Belgio, Massimo Mazzoni, considerato uno dei maggiori interpreti italiani del repertorio classico e contemporaneo del sassofono, Simone Nicoletta, primo clarinetto di diverse prestigiose orchestre italiane, Filippo Mazzoli, uno dei più noti flautisti, solista per alcune delle più prestigiose orchestre al mondo, e tanti talenti e altri artisti pugliesi, tra cui, Viviana Lasaracina, che si sono affermati all’estero”.

Il progetto, ideato da Padula insieme ai maestri Luca Cocomazzi e Antonio Montecalvo e organizzato dall’Associazione “Luigi Russo” presieduta da Domenico Sinigagliese, nasce proprio dal desiderio di proporre uno speciale incontro con alcuni dei più brillanti protagonisti del concertismo internazionale.

Si parte dunque martedì 1 settembre con un concerto per flauto e pianoforte. Ad esibirsi saranno Luca Cocomazzi e Filippo Mazzoli. Il giorno seguente toccherà a due artisti pugliesi con una avviata carriera in Europa e Stati Uniti, il violoncellista Francesco Mastromatteo e la pianista Viviana Lasaracina. Il 3 settembre è in programma il recital pianistico di un altro grande virtuoso: Christian De Luca. Nella serata successiva è atteso il concerto del Saxophone Quartet 2.0 che sostituisce quello dell’European Saxophone Quartet. Protagonisti saranno Manuel Padula ed Emidio Ranieri, tra i maggiori esponenti della nuova generazione sassofonistica, affiancati da due icone del sassofono italiano Gabriele Buschi e Roberto Vagnini.

Sabato 5 settembre la chiusura è affidata all’imperdibile evento con l’Ensemble di fiati Rsm diretto da Giovanni Ieie e i solisti Massimo Mazzoni (saxophone), Hans de Jong (saxophone) e Simone Nicoletta (clarinetto).

Tutti i concerti avranno inizio alle 21.30 e sono ad ingresso libero.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery