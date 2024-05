Gabry Ponte a Rodi Garganico il 2 giugno

Gabry Ponte al ‘Viva Yacht Club’ del porto turistico di Rodi Garganico. L’appuntamento è per domenica 2 giugno a partire dalle 17.

È stato membro degli Eiffel 65, con i quali ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo ed ha pubblicato il celebre singolo ‘Blue (Da Ba Dee)’. Ha fondato e tuttora dirige una casa discografica indipendente, la ‘Dance and Love’. Ha collaborato con artisti quali Zucchero Fornaciari, Edoardo Bennato, J-Ax, Subsonica, Eros Ramazzotti, Corona, Jovanotti, Thomas, Amii Stewart, Little Tony, Shaggy, Marracash e Elisa.

Il singolo Blue (Da Ba Dee) ha raggiunto la vetta delle classifiche in 24 paesi per un totale di oltre 10 milioni di CD venduti. Il primo album dal titolo ‘Europop’ ha vinto un triplice disco di platino grazie agli oltre tre milioni di dischi venduti. Gli Eiffel 65 hanno ottenuto una nomina per il Grammy Awards come migliori artisti dance dell'anno e hanno vinto premi europei di musica a Monte Carlo come ‘il miglior artista italiano nel mondo’.