Il campionato del mondo di off shore sbarca al porto turistico di Rodi Garganico

Dal 11/07/2024 al 14/07/2024

Dall’11 al 14 luglio a Rodi Garganico si alzerà il sipario del Campionato Mondiale di Offshore 2024, una quattro giorni di gare tra imbarcazioni ad alta velocità all’insegna dello sport motoristico di eccellenza del mare.

Le gare si svolgeranno sotto costa con diversi passaggi dei bolidi della motonautica che potranno essere visti da vicino ai paddok aperti al pubblico in modalità contingentata e in mare, meglio con l’aiuto di un binocolo per la lunghezza del tragitto. Oltre alla manifestazione vera e propria, il pubblico potrà assistere a numerosi eventi collaterali tra i quali gli spettacoli del campione del mondo jet sky Roberto Mariani e di flyboard, a partire dalla mattina di sabato 12.

La manifestazione, fortemente voluta dalla ‘Meridiana Orientale srl che gestisce il porto di Rodi, è organizzata dall’Associazione Motonautica Gargano e dal Porto Turistico di Rodi Garganico in partnership con Regione Puglia-Assessorato allo Sport per Tutti e del Comune di Rodi Garganico. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito del Porto Turistico.