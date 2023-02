Ubik incontra Rocco Naviglio: a Foggia ecco il 'Gelato Letterario'

L’amore ai tempi del gelato: parafrasando Garcia Marquez, ecco un golosissimo fuoriprogramma assolutamente da non perdere. Nel giorno di San Valentino, Ubik Foggia incontra la bottega artigianale di Rocco Naviglio: l’arte del gelato sposa il piacere della lettura, in una serata interamente dedicata al romanticismo che avrà luogo nello spazio vendita della libreria. È il Gelato Letterario, primo appuntamento di un piccolo ciclo di incontri a tema che, martedì 14 febbraio, alle ore 18.30, sarà incentrato sull’argomento amoroso.

Coppette d’amore, dunque, com’è il sottotitolo di questo evento inaugurale che fonde reading e degustazione: durante le letture proposte dai librai, infatti, sarà possibile assaggiare il prodotto di punta di Rocco Naviglio, chiamato a raccontare la sua filosofia basata sul concetto di educazione al gelato artigianale sostenibile. Per l’occasione, inoltre, il giovane professionista foggiano proporrà un gusto inedito, dedicato alla ricorrenza più apprezzata dagli innamorati. La partecipazione al reading-degustazione è solo su prenotazione (massimo 20 posti, costo 2,50 euro; per info rivolgersi in libreria).

“Vi racconto come i sogni diventano realtà. Nella mia vita ho sempre lottato per ottenere ciò che volevo e questa bottega è la realizzazione di un grande sogno, quello del gelato, arrivato tardi ma che mi emoziona ogni giorno come se fosse il primo. L’idea di educazione gelato artigianale è nata in piena pandemia, mentre tutto il mondo fuori era incupito io sognavo. Ho creato un concetto unico e innovativo di gelateria che offre un’esperienza multi-sensoriale in un ambiente unico e intimo in cui tutti si sentono a casa gustando prodotti che raccontano il territorio. La bottega è la mia casa, un piccolo tesoro che condivido ogni giorno con voi. Il mio sogno è realtà e ha il dolce sapore di un gelato”.

Rocco Naviglio spiega così la sua filosofia, sottolineando inoltre il concetto di sostenibilità alla base della sua scelta imprenditoriale: “Lavoriamo con la corrente domestica ottimizzando i consumi elettrici in un’ottica di riqualificazione ambientale e sostenibilità territoriale, scegliendo prettamente materie prime locali”. Tutti i dettagli saranno resi durante la serata in libreria. La bottega di Rocco Naviglio è in Viale Colombo 54, Foggia.