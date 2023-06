Rocchetta Sant'Antonio ospita il premio 'Euroferr'. Attese oltre 50 delegazioni dal Sud Italia

‘Euroferr’ arriva sui Monti Dauni. Sabato 24 giugno, Rocchetta Sant’Antonio, ospiterà la consegna del premio ferroviario europeo. Attesi nel borgo dauno i sindaci di Avellino, Bari, Potenza e una rappresentanza della città di Foggia, nonché i primi cittadini che rappresentano le 55 stazioni di Puglia, Campania e Basilicata considerate ad alta valenza storica, turistica, ambientale e archeologica delle regioni Puglia, Campania e Basilicata. Saranno premiate anche la ‘Fondazione FS’ (nel decennale della sua creazione) e il museo nazionale ferroviario di Pietrarsa.

La scelta del comune pugliese non è stata casuale. Rocchetta Sant’Antonio, infatti, si fregia del titolo di capitale delle ferrovie ofantine in quanto punto di snodo di quelle nate lungo la valle del fiume Ofanto nell’ultimo decennio dell’Ottocento per collegare l’entroterra meridionale con il resto d’Italia.