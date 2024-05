A Rocchetta presentazione del volume 'Scritti di storia del Mezzogiorno d’Italia'

Sarà presentato sabato 1 giugno a Rocchetta Sant’Antonio il volume intitolato ‘Scritti di storia del Mezzogiorno d’Italia’, un libro che raccoglie gli studi, i pensieri e gli approfondimenti del compianto Giovanni Gelsomino Libertazzi, docente e studioso di Rocchetta Sant’Antonio prematuramente scomparso il 2 agosto del 1993. L’evento, organizzato dall’associazione ‘Libri e Dialoghi’ e dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio, si terrà in piazza Maria Teresa Di Lascia alle 17.30.

Pasquale Bonnì (presidente dell’associazione ‘Libri e Dialoghi’) introdurrà e presiederà la presentazione. A seguire interverranno Pompeo Circiello (sindaco di Rocchetta Sant’Antonio) e Antonio Blasotta (giornalista e direttore de ‘Il Mattino di Puglia e Basilicata’). A discutere del volume saranno Francesco Barra e Maria Anna Noto, entrambi docenti dell’Università degli Studi di Salerno, e Antonio Lerra, presidente della Deputazione Lucana di Storia Patria e docente dell’Università degli Studi della Basilicata.

Giovanni Gelsomino Libertazzi. Nacque a Rocchetta Sant’Antonio nel 1945. Si laureo? in materie letterarie con tesi sulla ‘Letteratura politica del Quattrocento napoletano’ all’Università degli studi di Salerno, dove dal 1972 collaboro? con il Centro Studi per la Storia del Mezzogiorno e successivamente con l’Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e dell’area mediterranea. Ha insegnato a Rocchetta e poi a Battipaglia. Particolarmente intensa la sua attività di ricerca con significative risultanze e pubblicazioni tra le quali, oltre gli scritti raccolti nel volume che sarà presentato sabato 1 giugni, vi e? il lavoro su ‘La diocesi di Lacedonia nell’età moderna’.