A Rocchetta torna OffiCinema, il concorso dedicato ai cortometraggi giunto alla XVIII edizione

Ritorna l'appuntamento con il cinema a Rocchetta Sant’Antonio. A Promuoverlo è l'Associazione LiberaMente di concerto con il Comune di Rocchetta che anche quest’anno hanno voluto dar vita ad OffiCinema, il concorso per cortometraggi più longevo di Puglia ormai giunto alla XVIII edizione.

Ad esser proiettati sul grande schermo per aggiudicarsi un posto sul podio di OffiCinema saranno i corti: 'Distanza Zero' di Pier Glionna; 'Ricordi in bianco e nero' degli Allievi dell’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema; 'Sola in discesa' di Claudia Di Lascia, Michele Bizzi e 'So’ vivo!' di Flavio Ricci.

La kermesse avrà inizio alle ore 21 nella suggestiva cornice di Piazza Marco Pedoca, nel cuore pulsante del centro storico di di Rocchetta Sant’Antonio. All'ombra del cinquecentesco campanile della Matrice sarà dedicato un premio al compianto regista Giambattista Assanti, scomparso prematuramente lo scorso maggio. Originario dell'Irpinia, Assanti aveva al suo attivo diversi film di successo. Tra questi, 'Ultima fermata', con Claudia Cardinale e girato proprio a Rocchetta Sant'Antonio, Cerignola e in Alta Irpinia. Nel 2019 il suo ultimo lavoro: 'Il giovane Pertini. Combattente per la libertà', che venne candidato anche ai David di Donatello.

Sarà il ricordo e la memoria il filo rosso che collegherà questa edizione carica di novità. In palio anche quest’anno il Premio Gargaunia nato dalla rete di concorsi della provincia di Foggia, Premio Regia 'Giambattista Assanti', il premio speciale dal titolo 'il territorio in pellicola' e infine il Premio OffiCinema edizione 2021.

Per questioni di sicurezza l'organizzazione chiede di prenotare il proprio posto a sedere tramite messaggio whatsapp al numero +39 0885 322776.