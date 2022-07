Roberto Vecchioni in concerto a Carpino: 'L'infinito tour' fa tappa in Piazza del Popolo

La grande estate musicale di Carpino si arricchisce di un nuovo appuntamento. Roberto Vecchioni giungerà nel comune garganico per una tappa dell'Infinito Tour.

L'appuntamento è in programma venerdì 19 agosto in piazza del Popolo alle ore 22. L'occasione per ascoltare lo sconfinato bagaglio di successi, da 'Samarcanda' a 'Voglio una donna', passando per 'Luci a San Siro' e 'Sogna ragazzo sogna', e ancora 'Blumùn', 'Velasquez' e 'Chiamami ancora amore', brano con il quale vinse l'edizione 2011 del Festival di Sanremo.