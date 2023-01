Roberta Sassano presenta al Crd il suo libro ‘La Capitanata Napoleonica’

Prezzo non disponibile

Si terrà giovedì 19 gennaio 2023 il prossimo appuntamento con il CRD - Centro di Ricerca e Documentazione sulla Storia della Capitanata, da anni attivo sul territorio per la ricerca e la promozione della cultura storica. Alle ore 18, a 'Spazio Ripoli' in via San Girolamo, 12 (vicolo San Severino) a San Severo sarà presentato il libro 'La Capitanata Napoleonica - Istituzioni e ceti dirigenti dalle università alle municipalità ai comuni', scritto da Roberta Sassano (edito nel maggio 2021 dalla Fondazione Monti Uniti) presente all’incontro.

Il volume abbraccia circa un ventennio, dal 1796 al 1816 e si concentra soprattutto sulle istituzioni e i ceti dirigenti di Capitanata nel periodo napoleonico, passando per la Repubblica napoletana del 1799 e la successiva Prima Restaurazione borbonica. Sassano parte dal generale, il Regno di Napoli, e arriva al particolare, vale a dire alla Capitanata e ai quattro case-studies presi in esame.

Di questo e altro ancora dialogherà Maria Grazia Battista, Archivista di Stato, con l’autrice, dopo i saluti della presidente Dina Contò Orsi. Roberta Sassano, foggiana, classe 1986, è docente di Lettere. Dottoressa di ricerca in Storia, Culture e Saperi dell'Europa mediterranea presso l'Università degli Studi della Basilicata, Cultrice della Materia di Storia Moderna presso l'Università degli Studi di Foggia.