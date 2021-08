Foggia è un set a cielo aperto: si gira 'Vertical man', il foggiano che nonostante tutto resta in piedi: "C'è bisogno di un modo di pensare diverso"

Da qualche giorno le riprese di un film per le vie di Foggia incuriosiscono i passanti. Si gira in città l''Uomo verticale', il film nato dalla collaborazione tra la Jr Studio di Roberto Moretto e il Gruppo Telesforo che racconta la storia di 'Vertical Man', l'uomo verticale inteso come foggiano che nonostante le pressioni e i soprusi della criminalità locale, riesce a rimanere in piedi.

Circa 30 persone lavorano alacremente ogni giorno per realizzare le scene del lavoro cinematografico che vedrà la luce solo nel 2022.

Roberto Moretto è il regista, produttore ma anche co-sceneggiatore assieme a Nicola Rignanese e Cristian di Furia. La fotografia è affidata a Sergio Grillo, mentre Roberto Galano interpreta 'Vertical Man', attore principale in un film per la prima volta nella sua carriera.