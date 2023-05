Rinviata la Festa del Soccorso di San Severo

A causa delle avverse condizioni meteo previste per le prossime ore, e in segno di cordoglio per le vittime in Emilia Romagna, la Festa del Soccorso è stata rinviata. È quanto deciso al termine di un tavolo tecnico che si è tenuto in Prefettura a Foggia.

La Festa si svolgerà nel successivo fine settimana con le processioni che si terranno domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Nelle chat, ieri sera, circolavano indiscrezioni rassicuranti, ma i sanseveresi attendevano notizie ufficiali sull’amata Festa del Soccorso, con gli occhi rivolti al cielo e uno sguardo al meteo per i prossimi giorni.

Da giorni, in città, serpeggiava il timore che i festeggiamenti patronali in onore di Maria Santissima del Soccorso potessero subire un rinvio causa maltempo.

Dopo l’attesa per conoscere il nome del cantante (Geolier e la Dj Georgia Mos) svelato solo due giorni fa, si aspettavano le previsioni del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare di Amendola.

Nel tardo pomeriggio di ieri, erano apparse sull’albo pretorio alcune determine relative agli spettacoli e agli eventi culturali organizzati a partire dal 19 maggio, che lasciavano ben sperare.

Oggi il responso: domenica 21 e lunedì 22 maggio il simulacro della Madonna Nera non attraverserà in processione le vie della città accompagnata dalle batterie lungo il percorso. Tutto rinviato all'ultima domenica di maggio e al successivo lunedì.