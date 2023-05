A Rignano e San Marco in Lamis è partita la macchina organizzativa di 'Borgo Divino'

Fervono i preparativi per la prima edizione di ‘Borgo Divino’, evento culturale ed enogastronomico che quest’estate debutterà in due location differenti: il 17 agosto a Rignano Garganico e il 20 a San Marco in Lamis. Ancora in via di definizione il programma, ma trapelano già alcune indiscrezioni.

A Rignano la festa sarà all’insegna di corsi di cucina e degustazioni a base di pancotto, musciska e caciocavallo. Spazio anche per la musica dal vivo e per la cultura con un convegno su Grotta Paglicci e una visita guidata notturna nel centro storico medievale. L'evento ospiterà anche il Premio Jalarde 2023.

A San Marco in Lamis, invece, corsi di cucina su orecchiette e strascinati, e degustazione di salsiccia, caciocavallo podolico e vini locali. Momenti culturali con un convegno sulla Resistenza, una mostra sui gruppi musicali sammarchesi, il premio ‘Mandolino 2023’ e la visita guidata notturna nel centro storico. Prevista anche una gara tra band locali.

L'iniziativa è organizzata dal circolo culturale ‘Giulio Ricci’ di Rignano Garganico e dal circolo AUSER di San Marco in Lamis.