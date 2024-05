A Rignano torna ‘Cunz Gargano Food Fest’

A Rignano Garganico torna ‘Cunz Gargano Food Fest’. L’appuntamento è dal 24 al 26 maggio con tre giorni di autentiche esperienze culinarie e culturali. Previsti stand enogastronomici, escursioni guidate alla scoperta dei luoghi più suggestivi della regione, laboratori pratici dove imparare tecniche di cucina tradizionale, masterclass condotte da esperti del settore, showcooking che delizieranno il palato degli ospiti con degustazioni in tempo reale, spettacoli e concerti.

L'evento, realizzato con il patrocinio del comune di Rignano Garganico, della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, del Gal Gargano, del Parco Nazionale del Gargano e del Consorzio di Bonifica, vede il coinvolgimento di oltre 200 volontari e numerose associazioni locali, insieme a una rete di 50 partner tecnici e istituzionali tra cui istituti scolastici, masserie didattiche e gli alunni della Scuola Internazionale di Cucina Italiana guidati dallo chef Domenico Cilenti.

‘Cunz Gargano Food Fest’ si propone di evidenziare l'importanza del cibo non solo come elemento centrale della tradizione e della vita quotidiana, ma anche come motore trainante dell'economia locale. Attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici della Puglia - e in particolare del Gargano - come la musciska, gli asparagi e il caciocavallo podolico, il festival mira a promuovere il comparto agroalimentare e a sensibilizzare il pubblico sull'importanza di consumare in modo responsabile e consapevole.