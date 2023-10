A Rignano Garganico arriva la moda sostenibile con l'evento ‘Cotone sotto il Soul’

Indirizzo non disponibile

Moda sostenibile, agricoltura biologica ed economia resiliente. Sono i temi di ‘Cotone sotto il Soul’, l’evento sostenuto dalla Regione Puglia che si terrà il 13 e il 14 ottobre presso ‘Tenuta Corigliano’ a Rignano Garganico a partire dalle 10.

Durante la due giorni giovani e promettenti stilisti provenienti da tutta Europa sfileranno con le loro collezioni mettendo in luce l'importanza della moda sostenibile. La sfilata sarà sia una vetrina per il talento emergente che per i principi di design eco-compatibile grazie anche a momenti di discussione confronto tra esperti del settore, imprenditori e appassionati.

Le giornate saranno arricchite da esibizioni di barman esperti che delizieranno i presenti con cocktail al melograno freschi e creativi. Durante i lunch, gli chef pugliesi di talento presenteranno piatti deliziosi preparati con prodotti locali che celebrano la ricchezza gastronomica della regione.

Le serate saranno animate da performance musicali a cura di Serena Brancale e gli Audio 2, che regaleranno momenti di spensieratezza e intrattenimento in un'atmosfera elegante e gioiosa.

A coronare l'evento, cene stellate curate dallo chef stellato Domenico Cilenti che presenterà un menu pensato per esaltare i sapori autentici e gli ingredienti di alta qualità della Puglia.