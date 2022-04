'Ridendo cantando… che male ci fa?', lo spettacolo della Compagnia Enarchè al Teatro Regio di Capitanata

La Compagnia Enarchè il 23 e 24 aprile presenterà al pubblico uno spettacolo comico dal titolo Ridendo cantando… che male ci fa?.

Un pot pourri di sketch, monologhi, musiche e canzoni popolari della tradizione foggiana – racconta Michele Norillo, che è uno degli interpreti dello spettacolo. Lo spettacolo nasce con l’intento di offrire un’occasione di svago a quanti resteranno in città nel fine settimana lungo che culminerà nella Festa della Liberazione del 25 aprile. Gli sketch saranno tre: il primo sarà tutto incentrato su equivoci e malintesi (per dirla con gli inglesi: misunderstanding), il secondo avrà per tema l’antica Grecia, mentre l’ultimo è un cavallo di battaglia (ormai un classico, direi) della Compagnia Enarchè, ovvero l’incontro al camposanto di due vedovi che visitano le tombe dei rispettivi coniugi defunti. Infine – conclude Norillo – lo spettacolo vedrà il debutto della piccola Caterina Maria Bonfitto, che a soli dieci anni dimostrerà le sue doti attoriali recitando un monologo in cui avrà la parte di una donna adulta.”

Oltre a Norillo e alla giovanissima Caterina Maria Bonfitto, ricordiamo l’autrice e regista dello spettacolo, ovvero Maria Staffieri, e gli altri interpreti: Mirna Colecchia, Giustina Ruggiero e Michele Dell’Anno, Amalia Ponziano e Paola Lo Muzio.

Scene e costumi sono curati da Maria Grazia De Rosa e Angela Infante, Cristina Uricchio si occupa invece del reparto audio-luci, mentre il fotografo è Alessandro Forcelli.

Ricordiamo che l’ingresso agli spettacoli è aperto a tutti, senza vincolo di tesseramento, naturalmente nel rispetto della normativa Anti-Covid (sarà necessario esibire il Green Pass per accedere); non ci sono limitazioni alla capienza della sala teatrale.

A tutela della sicurezza degli ospiti dopo ogni spettacolo sarà garantita la sanificazione ambientale certificata. La struttura teatrale, inoltre, è dotata di impianto di aspirazione meccanica continua.

Ridendo cantando… che male ci fa?

Spettacolo comico

Testo e regia di Maria Staffieri

Con: Michele Norillo, Mirna Colecchia, Amalia Ponziano, Paola Lo Muzio, Giustina Ruggiero, Michele Dell’Anno, Caterina Maria Bonfitto.

Sabato 23 e domenica 24/4/2022

Porta: ore 20.30; inizio spettacolo: ore 21.00

Foggia, Teatro Regio di Capitanata – via Guglielmi, 8a (c/o Chiesa Madonna del Rosario)