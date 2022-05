‘Foggia, una città precipitata nel buio’: al Teatro Giordano il ricordo dei bombardamenti del ‘43

Tra il 28 e il 31 maggio 1943 Foggia subì i primi terribili bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, inizialmente sull’aeroporto Gino Lisa e poi sulla stazione ferroviaria, cioè le strutture strategiche nell’ottica militare. Tra giugno e agosto i bombardamenti ricordati tra i più pesanti subiti da Foggia, insieme a Napoli, Torino, Rimini, Palermo, Cagliari, Bologna, Treviso e altre città italiane.

Lunedì 30 maggio, con ingresso alle 18, al Teatro Giordano di Foggia, la sezione provinciale dell’Associazione nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg) organizza, come ogni anno, un evento molto articolato, intitolato 'Memoria e attualità: stop alle bombe sui civili'.

Per ricordare l’inizio dei bombardamenti sul capoluogo, l’Anvcg, presieduta da Michele Corcio, ha invitato i vertici dell’associazione nazionale, le autorità locali, alcuni studiosi della materia e vari musicisti. La manifestazione tende non solo a ricordare il dramma di Foggia e dei suoi cittadini ma lo lega al continuo massacro che subiscono le popolazioni civili: oggi quelle ucraine come le tante altre coinvolte nelle decine di conflitti tuttora in atto in ogni parte del mondo.

Nella serata di lunedì 30 maggio, introdotti dal presidente provinciale Michele Corcio, interverranno il presidente nazionale Michele Vigne (presente l’intero Consiglio nazionale dell’Anvcg), Tommaso Palermo, docente e studioso di storia locale, e Maurizio De Tullio, bibliotecario e giornalista. L’evento, presentato dalla giornalista Marzia Campagna, sarà introdotto da una struggente canzone del duo Gianni Ruggiero ed Ester Brescia e chiuso dalle musiche per la pace dell’orchestra di fiati ‘Città di San Severo’, diretta dal maestro Antonello Ciccone.

Molto attesa la proiezione di due video con la partecipazione di vari testimoni dell’epoca. Saranno, infine, consegnati alcuni attestati di merito alle classi III F dell’istituto comprensivo 'De Amicis-Pio II' e della III B dell’istituto 'Murialdo' di Foggia. Per l’evento è stato realizzato uno speciale volume, con 213 foto originali, dei bombardamenti su Foggia nel 1943. Si accede liberamente con obbligo di indossare la mascherina Ffp2.