'W le donne', lo spettacolo di Riccardo Rossi chiude la stagione 'Musica e Sorrisi' al Teatro del Fuoco

Ultimo appuntamento di questa stagione Teatrale: dopo i due fantastici sold out con Biagio Izzo e Toti e Tata a distanza di due giorni, ecco pronto l'ultimo evento, di questa brillante Stagione della Musica e Sorrisi eventi di Foggia.

La donna è la prima persona che conosciamo al mondo! Maschi o femmine è uguale: è sempre lei il nostro primo incontro. Ma se le bambine crescendo diverranno sempre più “colleghe” della madre (prima o poi faranno un figlio anche loro) i maschi si ritroveranno per tutta la vita a fare i conti con quell’essere che li ha generati.

Ma i ruoli nel corso degli anni cambieranno, dopo la madre conosceranno la tata, la sorella, la nonna, la prima amichetta, la maestra, la fidanzata importante, la moglie, la figlia, la ex moglie, che si svelerà essere un’altra persona, poi la seconda moglie e si spera l’ultima, e così via, senza dimenticare ovviamente la più temuta: la suocera!.

Grazie a tutti questi incontri con le donne nel corso della sua vita, all’uomo non resterà altro che fare l’unica cosa che non avrebbe mai voluto: crescere.

Riccardo Rossi ci racconterà tutti i dettagli di questo viaggio con la piena consapevolezza della loro schiacciante superiorità. Anche perché come diceva Groucho Marx: “Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta…”

Parte del ricavato sara' devoluto in beneficenza all'Andos Associazione donne operate al seno sede di Foggia



Galleria 30 / Platea 35 euro

infoprev. 3484203420